CASTELFRANCO I segni della fatica di questa campagna elettorale si vedono tutti sul volto di Stefano Marcon. Ora sono mescolati alla gioia per una vittoria sperata, ma mai data per scontata. E dedicata a lei, a mamma Carla.

Sindaco Marcon, qual è la sensazione?

«Molto positiva. I risultati sono in linea con quelli di cinque anni fa. La squadra ha lavorato bene. Rispetto al primo turno però sono stati persi oltre mille voti per strada, da 8mila a circa 7mila. Dove sono finiti? È l'astensionismo. Al ballottaggio l'elettore tipico del centrodestra ragiona dicendo Beh sì, dai: tanto hanno già vinto e non serve che vada a votare. Era il timore che avevamo e si è verificato. Comunque abbiamo la soddisfazione di dire che da soli e con coerenza siamo riusciti a portare a casa un risultato per il quale rendiamo grazie ai cittadini».

Cosa si sente di dire ai suoi avversari e ai loro elettori?

«Beh, ci rincontreremo in consiglio comunale e spero che si lavori tutti insieme per Castelfranco e non contro. Agli elettori che hanno puntato sull'avversario dico che hanno fatto una scelta che non è quella della maggioranza di Castelfranco e che spero accettino. Tutti ora ci dobbiamo mettere a lavorare per il bene della città».

Tra i temi caldi di questa campagna c'è stato l'ospedale.

«È stato sicuramente il tema divisivo. Io credo che la visione dell'ospedale San Giacomo che ha la Regione sia in termini futuristici e che paga un po' il dazio dell'implementazione con l'arrivo dello Iov. Però quando sarà a regime qualcuno forse dirà Beh, avevano ragione. Se ci hanno accordato la fiducia, si vede che i castellani hanno fiducia anche su questo tema».

Come ha vissuto questo ballottaggio?

«Per indole ho sempre paura ma al tempo stesso mai paura. L'abbiamo affrontato con serenità e con il lavoro di squadra tenendoci lontani dalle polemiche, cercando di essere propositivi, di far vedere ai cittadini che abbiamo un programma. Ci ha premiati l'essere stati concreti nei 5 anni precedenti».

Ha sempre detto che era una vittoria non scontata.

«Sapevamo che non sarebbe stato facile soprattutto perché avevamo tutti gli avversari contro, nessuno ci ha agevolato e ha appoggiato la nostra proposta programmatica. Oggi ci godiamo questo risultato con grande soddisfazione».

C'è qualche sassolino nelle scarpe che vorrebbe togliersi?

«Ce ne sarebbero tanti, troppi. Però li tengo perché mi aiutano a rimanere con i piedi per terra».

Qualche novità sulla squadra?

«Ci prenderemo il tempo necessario per fare alcune valutazioni, com'è giusto e normale che sia, ma per la squadra non vedo particolari problemi».

A chi apre le porte ora?

«Apro a tutti coloro che guardano a Castelfranco come ad una città da amare, una città alla quale voler bene, senza nasconderci rispetto alle criticità che ci sono ma è indubbio ed è una cosa terrena che il mondo sia da migliorare. Noi non abbiamo la bacchetta magica per rendere Castelfranco perfetta in un attimo, ma abbiamo reso Castelfranco una bella città. Si può far meglio e su questo io sono sempre disponibile».

Quali sono le prime azioni da portare avanti una volta sistemato in municipio?

«Farò un incontro con gli eletti per condividere questo momento, per guardare al futuro e per definire quali sono le priorità da darci. Anche se per me la priorità restano gli impianti sportivi».



