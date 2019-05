CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTABREDA Quando la polizia di frontiera gli ha notificato il provvedimento di espulsione si è messo a piangere. «Io un radicalista islamico? Non lo sono affatto. Credetemi. Non sono nemmeno un musulmano praticante». Yahia Mansour è sotto choc. Ora si trova a Sfax, una città sulla costa del Mediterraneo a tre ore di strada da Tunisi, dov'è atterrato domenica sera dopo esser stato respinto alla frontiera per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. «Neanche mi immaginavo cosa volessero i poliziotti quando...