TREVISO Riso, carne e pesce sottovuoto. In frigo fino a 40 giorni. Gli ordini su whatsapp e la spesa consegnata direttamente a casa. Così Zucchello Emporium sta cercando di reagire all'emergenza sanitaria e agli inevitabili contraccolpi economici prodotti in queste settimane. Uno degli indirizzi più amati dai trevigiani per la gastronomia e il catering, con ristorantino annesso, ha scelto di tendere la mano al cliente e di non disperarsi di fronte ai tavoli inesorabilmente vuoti. Se la gente non va più al ristorante, loro cercano di portare il ristorante a casa. Almeno così la pensa Laura Zucchello che insieme ad altri 3 dipendenti guida l'Emporium. «Non possiamo limare sui costi fissi, cerchiamo di dare un messaggio di positività e resistenza. Chi si ferma è perduto».

Come sono andate le ultime settimane?

«Inizialmente, sembra un paradosso, abbiamo lavorato di più. Il ristorante ha solo 20 coperti per cui le persone si sentono più protette dalla dimensione del locale. Le persone venivano a mangiare sicure di non essere troppo vicine agli altri e di potersi concedere senza patemi il lusso dell'uscita o della pausa pranzo».

Poi cosa è successo?

«Poi, abbiamo iniziato a capire che tutto si stava fermando. In particolare la settimana scorsa il rallentamento è stato pesantissimo. Che fare allora? Mi sono inventata la super spesa a domicilio. In pratica il cliente può telefonare o scrivere l'ordine direttamente su whatsapp. Io preparo tutto, concordo orario di consegna e porto la spesa. In famiglia arrivano alimenti freschi, piatti già cucinati ma anche formaggi, affettati, verdure. In generale è un buon modo per avere a casa piatti buoni e non intristirsi per tutte le limitazioni imposte dal coronavirus».

Il limite, forse, è che trattandosi di cose fresche non si possono fare spese importanti.

«Qui ci sta dando enormi soddisfazioni il sottovuoto. Io credo molto in questo metodo per conservare gli alimenti. Sostanzialmente prepariamo il riso, la carne, le verdure. Poi le mettiamo in buste sottovuoto e le consegniamo. In frigorifero durano fino a 40 giorni. Per cui le famiglie possono fare spese importanti e tenere tutto al fresco. Rispetto al surgelato ha due vantaggi: ci vuole meno a preparare e mantiene intatte le proprietà organolettiche».

Come ha avvisato i clienti di questa possibilità?

«Via instagram, whatsapp e facebook. Ho avuto da subito una risposta entusiastica. I primi due giorni abbiamo avuto un boom, ora c'è un rallentamento ma è normale. Sono felice che comunque l'inziativa sia stata gradita».

Dove consegnate?

«Treviso centro, Lancenigo, Paese, Ponzano. In città e nell'hinterland».

È un servizio a pagamento?

«In questo momento è gratuito. Vedo che molti figli fanno spese importanti per i genitori anziani così non escono».

Grazie alla spesa a domicilio siete riusciti a limitare i danni dovuti all'emergenza coronavirus?

«In minima parte a dire il vero. La nostra attività hai dei costi fissi che non si possono eliminare. Siamo in 4, ora in 3 perchè un dipendente si è infortunato. E siamo tutti necessari. Il senso della spesa a domicilio è quello di spronare le persone a trovare soluzioni alternative, a non demoralizzarsi. Non lo facciamo tanto per il guada

gno, ma per tenere viva la relazione con i nostri clienti».

