L'INTERVISTA/2

TREVISO «Purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta». Ulderico Bernardi, ex vicepresidente della Fondazione Cassamarca, docente universitario, sociologo che ai veneti, alle loro tradizioni, alla loro cultura, ha dedicato una vita di studi e di ricerca, non le manda troppo a dire. Gli atti di vandalismo contro i presepi avvenuti in alcuni comuni della Marca, per non parlare di quanto accaduto nel padovano a Vigonza dove è stato distrutto un presepe che raffigurava la Sacra Famiglia su un gommone, non sono altro che vandalismi senza alcun significato politico o sociale.

Professor Bernardi, è davvero convinto che siamo di fronte a semplici vandalismi?

«Sì. I presepi rovinati di questi giorni non sono che azioni messe a segno di semplici idioti a cui non darei alcuna importanza. E mi scusi per i termine, ma non saprei come altro definirli».

La religione e la politica non c'entrano niente?

«Assolutamente no. Nessuno ha qualcosa contro il Presepe in quanto simbolo. Siamo sinceri: non si sente e non si vede da nessuna parte qualcuno che, alzatosi in piedi, dice che quello è un simbolo che non lo rappresenta. Quanto accaduto in questi giorni sono solo atti isolati, degli sfregi fini a se stessi».

Magari sono invece segnali che alcuni valori, e il Presepe tra questi, si stanno perdendo.

«Sinceramente non gli attribuisco nessun genere di significato o di valore, se non il gusto condannabile di commettere un atto vandalico».

Nessun sentimento popolare che sta cambiando?

«Direi di no. Anzi: escluderei proprio che simili episodi siano in qualche modo collegati con i sentimenti religiosi della popolazione. Sono solo opera di piccole bande di paese, nulla di più. Sinceramente non ci vedo nemmeno manifestazioni di connotazione politica».

Però il presepe, in questo periodo, è al centro del dibattito politico. Alcuni leader non si fanno problemi nel mostrarlo in occasioni strettamente politiche.

«In certi casi parlerei di esagerazioni, in altri di strumentalizzazioni vere e proprie. Ma questo non accade qui in Veneto».

Eppure di presepe si continua a parlare: se una scuola decide di non farlo scoppia immediatamente una polemica molto serrata.

«Ma nessuno dei nostri rappresentanti politici, intendo in Veneto, nemmeno al livello più popolare, ha strumentalizzato il presepe. Quindi, secondo me, non si possono riscontrare elementi di polemica politica».

Quindi, riassumendo: quanto accaduto nei comuni trevigiani sono semplici atti vandalici.

«Esatto. E comunque lascerei proprio perdere la politica. Guardiamo, per esempio, il comportamento del governatore Zaia: nel trattare temi delicati, è esemplare. Affronta argomenti e problemi con grande serietà: mai una parola fuori posto, mai una strumentalizzazione».

Men che meno quando si parla di presepe.

«Appunto. Ma, più in generale, la strumentalizzazione per avvalorare le proprie posizioni non appartiene al comportamento di noi veneti. In questo siamo molto diversi da tanti altri. Un comportamento mutuato dallo stile di vita della Serenissima. E il presepe resta un valore molto alto. Non darei quindi troppo risalto alle azioni di qualche teppista isolato».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA