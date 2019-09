CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA/2Franco Rosi, capogruppo di Treviso Civica: il sindaco Conte sottolinea con grande soddisfazione l'aumento dei turisti in città.«Sono aumentati, è vero. Ma sinceramente non ho visto nessuna nuova scelta presa da questa amministrazione. Nessuna azione che abbia portato un valore aggiunto a quanto fatto in passato».I dati però parlano chiaro.«Sì, ma non è sostenibile la tesi che sia merito di chi c'è adesso. Il rilancio turistico è frutto di tante azioni decise nel corso degli anni e che si sono stratificate. E poi quello...