TREVISO «Non ho avuto dubbi: ho subito accettato la riduzione di orario. Pur di proteggere il futuro di Camelia Bakery». Maddalena Massolin ha 23 anni. Dopo l'istituto alberghiero ha lavorato in diversi pub e nella trattoria di suo padre. Ma il suo sogno era lavorare per Camelia Bakery. Da 10 mesi fa parte dello staff. E di fronte alla proposta di un'autoriduzione di orario per preservare il locale ha detto immediatamente sì. «Noi facciamo parte della stessa squadra. Oneri ed onori per tutti» ha spiegato. Da giorni il numero di clienti è diminuito. I fornitori hanno addirittura alzato i prezzi. Riuscire a stare a galla soprattutto con costi di gestione alti non è facile. Così dopo un paio di settimane interlocutorie, i dipendenti di Camelia si sono riuniti per capire insieme quali potessero essere le possibilità. Spontaneamente è nato una sorta di piano di solidarietà aziendale. Ognuno si priva di qualcosa purchè tutti conservino il proprio lavoro.

Martedì scorso vi siete riunite voi dipendenti e Valentina Soster, la titolare. Di cosa avete parlato?

«Abbiamo visto tutti il rallentamento di queste settimane. Abbiamo analizzato cosa sta avvenendo, abbiamo riflettuto sui costi sociali ed economici dovuti al coronavirus. Non abbiamo avuto dubbi. Tutti pensiamo che Camelia debba reagire».

Nel concreto cosa avete deciso di fare?

«Abbiamo scelto una riduzione di 5 ore al mese fino ad agosto. Misura rivedibile se l'emergenza passa e si ricomincia a lavorare. La nostra titolare ha spiegato che avrebbe tagliato tutto il superfluo e che avremmo cercato di andare avanti insieme compatti. Siamo una squadra e sappiamo che questa decisione è presa per il bene di tutti. Noi non vogliamo che nessuno venga licenziato, crediamo tutti nel progetto Camelia e abbiamo detto tutti sì. Anche chi ha mutui e situazioni pesanti. Perchè è meglio affrontare subito le criticità piuttosto che poi dover mettere insieme i cocci».

Lei è figlia d'arte. Suo padre ha la nota trattoria da Sergio a Paderno di Ponzano

«Proprio lì ho conosciuto Valentina Soster e il gruppo Benetton. Almeno mi ha detto così la titolare, io non ricordavo distintamente. Io ho lavorato da mio padre e nei pub, ma il mio sogno era Camelia. Avevo già fatto un colloquio, ma non avevo potuto accettare il lavoro perchè non ho la patente e al tempo Camelia aveva una sede anche all'Outlet di Noventa. Poi, dieci mesi fa, il mio ragazzo ha visto l'annuncio di nuovo. Mi sono presentata e sono stata presa. Potevo giostrarmi bene nelle due sedi in città, anche andando a lavorare con l'autobus. Per me una gioia grandissima».

Come sono andati questi 10 mesi?

«Ho imparato a lavorare nel settore della caffetteria, in una realtà bella e particolarissima come la nostra. È un luogo in cui si può crescere».

Cosa le piace di Camelia?

«Lo stile e l'orario. Qui ho sempre modo di imparare. E soprattutto, c'è meritocrazia. Se lavori bene e con senso di responsabilità vieni premiato. Per questo non ho avuto alcuna esitazione. Vale la pena di tenere duro e rinunciare a qualcosa. Questo è il luogo in cui voglio continuare a lavorare».

State usando accorgimenti particolari?

«Sì, la sanificazione è meticolosa e quotidiana. Come deve essere in un momento così delicato. Le persone sono davvero impaurite, trascorrono pochissimo tempo in caffetteria e soprattutto non fanno più ordini per feste, occasioni. Questo ci preoccupa. C'è una paranoia in giro notevole, anche se giustificata. Noi però cerchiamo di agire con la massima coscienza».

Elena Filini

