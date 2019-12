L'INTERVISTA/1

TREVISO La casa brucia. È di fieno e paglia. Ma insieme alla casa brucia il simbolo. Dai presepi contesi, all'atto incendiario, al presepe vivente di Revine, il simbolo della cristianità continua a dividere. «Se il presepe brucia credo sia un segnale positivo. Gesù dava fastidio, era scomodo, e così il presepe. Non è solo iconografia. Va a stimolare sentimenti molto profondi». Così don Aldo Danieli legge gli ultimi fatti di cronaca. Vandalismo semplice o blasfermia? Il Natale riaccende i riflettori sui simboli della cristianità.

Cosa c'è di positivo in un rogo del genere?

«Il fatto in sè non è positivo, e fa meditare. Io dico che un atto così forte può avere un valore positivo, nel senso che rende manifesto il fastidio che si prova di fronte a questo simbolo della fede. Anche Gesù ha dato fastidio, è stato uno scandalo, in qualche modo una pietra d'inciampo. Perchè il Presepe (come Gesù) è il richiamo forte a valori che stiamo perdendo, violando, dimenticando».

Significa che il fastidio è direttamente commisurato a un ritorno ai valori forti della fede?

«Se il fastidio è dato da questa forza, può essere un'occasione per mettere in crisi le persone. Se il presepe e atti forti contro questo simbolo creano ribellione è perchè ci scomodano».

Ma cosa c'è di scomodo in questa realtà?

«In un mondo che luccica, dove tutto è falso a partire dai social, il presepe è una realtà scomoda perchè racconta la povertà dignitosa e la sostanza delle cose».

Il Presepe però diventa anche vessillo di politici e amministratori: regalato nelle scuole, tutelato nei discorsi ufficiali

«Il mio pensiero sarebbe libera chiesa in libero Stato. Io francamente non penso che il Presepe debba essere strumentalizzato a fini politici. Voglio pensare che l'occhio di chi esibisce questo simbolo della natività sia quello di chi si confronta non di chi si serve di esso».

Come raccontare i valori del Presepe in una società multietnica?

«Io ritengo che il principio debba essere: ti propongo una cosa perchè fa bene a me e credo possa far bene anche a te. Io sono radicale: un domani quando saremo multietnici, la politica dovrà essere molto lontana dalla religione che invece sarà un fatto davvero personale e privato. A quel punto eviterei di imporre una sharia religiosa cattolica».

Papa Francesco si è espresso a favore del presepio in più occasioni

«Sì, ma lui dice una cosa ben precisa: il Presepe deve essere vissuto non deve esser esibito o brandito, dovremmo proporlo come un gesto di amore e di carità. Allora mi sta bene».

Alcuni leader politici dicono: segnalatemi se ci sono realtà in cui il Presepe non viene accolto. Come la vede?

«Dipende da come viene proposto. Se diventa un'arma politica direi, usate un altro oggetto. Ci sono messaggi cristiani e messaggi politici: a volte scorgo troppo egoismo dietro al richiamo a questi valori».

Lei agli Islamici lo propone?

«Se è una proposta ma non un'imposizione allora ha un valore. Io lo propongo alle altre confessioni. Ma bisogna non aver alcun secondo fine. Io sono un rappresentante che vende la roba senza avere la percentuale. Vorrei che anche i politici potessero dire la stessa cosa. Con gli Islamici che frequentavano l'oratorio avevo stabilito un rapporto molto bello e di grande rispetto, sapendo che alcuni valori sono comuni nelle nostre religioni. L'Islam non è dei fondamentalisti. Il fanatismo è stata anche caratteristica della Chiesa Cattolica, questo bisogna ricordarlo».

