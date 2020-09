L'INTERVENTO

TREVISO «Le preoccupazioni arrivano dai Covidiot, come li ha definiti il Guardian (il quotidiano britannico, ndr). Cioè dalle persone che sono andate a fare le vacanze in giro, rientrando poi con l'infezione. Nell'ultimo periodo abbiamo dovuto fare un sacco di tamponi su turisti tornati dalla Croazia. Ci sono stati molti positivi. Anche tra il personale sanitario più di qualcuno è andato in Croazia ed è tornato positivo. E tutto ciò ha portato diverse problematiche». A parlare è Carlo Agostini, direttore dell'unità di Prima Medicina dell'ospedale di Treviso e professore ordinario di Medicina Interna all'università di Padova. Lo fa andando dritto al punto. Oggi spicca il maxi focolaio legato all'Aia di Vazzola, dove si sono 225 lavoratori positivi su 639. Ma è la somma di ogni singolo contagio che ha portato la Marca a superare quota mille infezioni in corso, praticamente il triplo delle altre province del Veneto. E su questa incidono proprio i vacanzieri.

«Purtroppo forse anche la Croazia ha mentito sull'incidenza reale. Di conseguenza c'è stato un aumento dei ragazzi che hanno raggiunto quella meta, portando poi le infezioni da noi specifica Agostini per fortuna la percentuale dei sintomatici è veramente bassa. Certo, non è possibile vedere la situazione senza preoccupazioni, anche alla luce delle scuole che riaprono, con i bambini che possono trasmettere il virus, il coinvolgimento dei genitori e i nonni che possono essere contagiati. Nessuno ha la soluzione in tasca». Ciò che per il momento resta difficile da spiegare è come mai, per fortuna, il boom dei contagi non sia stato seguito da un boom di ricoveri negli ospedali. È questa la grande differenza rispetto al picco della prima ondata registrato tra marzo e aprile. «Non sappiamo se c'è stata una mutazione del coronavirus. Io non sono andato in televisione, mi sono levato il camice da accademico e ho cominciato a fare il medico. E da medico posso dire che in effetti i reparti si sono svuotati. Non vuol dire essere negazionisti. Dico solo quello che è successo» chiarisce il direttore.

«Qui abbiamo avuto alcune situazioni delicate, come il focolaio dell'ex caserma Serena. Ci sono stati cluster con virus diversi - continua Agostini - L'immigrazione pakistana, ad esempio, porta virus differenti rispetto a quelli che arrivano dalla Croazia e dalla Serbia. Man mano che conosceremo i virus, ne conosceremo anche la diversa aggressività. Come già successo in passato con il virus dell'epatite C». In tutto ciò, proprio in questi giorni si sta lavorando a pieno regime per far decollare il primo intero corso di laurea in Medicina a Treviso. Agostini è uno dei primi riferimenti. «Il corso di laurea è già confezionato. A ottobre partiremo regolarmente con 50 studenti del primo anno annuncia l'avvio ha richiesto uno sforzo notevole. Ma ci siamo riusciti». Come in tutte le altre scuole, anche qui si guarda con apprensione al rischio di contagi da coronavirus. Se non altro perché si sarebbe costretti a bloccare tutto per la quarantena di almeno due settimane.

«Se non ci saranno regole che consentiranno la frequenza solo a chi non ha il tampone positivo, sarà veramente difficile dice Agostini vale per ogni scuola, ma all'università le cose si complicano ancora di più. Le lezioni non hanno molti margini. Davanti alla necessità di far rimanere fermi un docente e 50 studenti per due settimane, come si potrà recuperare?. È questo il timore». Gli spazi, comunque, sono quasi pronti. Per il primo anno di verranno usati due locali della sede dell'Ordine dei medici, la sala convegni dello stesso Ca' Foncello e alcune aule nella struttura del Cral. In più, verranno sfruttate anche alcune piccole aule nel complesso dell'ex distretto. L'ultimo tassello arriverà con l'ultimazione dei nuovi laboratori da una trentina di posti, che verranno usati a rotazione, per le esercitazioni previste nei primi tre anni. «Stiamo allestendo tre locali nella vecchia Banca dei tessuti conclude Agostini uno, in particolare, sarà dotato di microscopi per le esercitazioni di anatomia, istologia e biologia. Mentre un altro sarà attrezzato con banconi e cappe per le esercitazioni di chimica, biochimica e la parte fisica».

