L'INTERVENTO

TREVISO La paura per il nuovo coronavirus cinese entra anche nelle scuole trevigiane. «C'è sicuramente un po' di apprensione rivela Gianni Maddalon, presidente della sezione di Treviso e Belluno dell'associazione nazionale presidi (Anp) ma non ha senso alimentare alcun allarmismo. La maggior parte dei cinesi presenti in Italia provengono da un'area ben precisa che è lontana dal luogo dove ha iniziato a circolare il nuovo coronavirus. In più, sono stati sviluppati dei sistemi che garantiscono controlli ferrei. Qui la situazione al momento è ampiamente sotto controllo». Maddalon lo precisa a fronte delle decine di richieste di chiarimenti che arrivano dagli istituti della Marca. A rivelarlo è lo stesso dirigente scolastico. Un'insegnante, ad esempio, ha chiesto come comportarsi davanti a due alunni di origine cinese che stavano per rientrare in classe dopo un viaggio di venti giorni in oriente. In alcune occasioni, poi, rischia di prendere forma una paura ingiustificata solo per la presenza di alunni di origini cinesi che in realtà vivono in Italia da sempre. «In alcune zone del nostro territorio c'è una presenza di persone di origini cinesi pari anche al 13 per cento. Non è poco sottolinea il preside ma sono tutti qui da molto tempo e, generalmente, non hanno collegamenti con l'area di Wuhan. Ormai viviamo in un mondo globalizzato. Certo. Però c'è anche da dire che sono stati sviluppati importanti sistemi di controllo per chi viaggia proprio per arginare la diffusione del coronavirus in questione. Con la Sars, a suo tempo, le cose non erano andate in questo modo. Per fortuna ora sembra esserci un'attenzione maggiore». L'istituto Einaudi-Scarpa di Montebelluna, proprio quello guidato da Maddalon, tra l'altro, è inserito in un network composto da dodici scuole che porta avanti scambi di docenti e studenti tra l'Italia e la Cina. Solitamente i professori insegnano cinese e matematica cinese. «E' stato autorizzato dall'ufficio scolastico specifica Maddalon in chiusura e al momento non è stato rilevato alcun tipo di problema». Anche perché in questo periodo non sono presenti insegnanti cinesi nell'istituto di Montebelluna. E resta da capire quando potranno tornare. (mf)

