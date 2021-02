L'INTERVENTO

TREVISO «È normale che dopo tanti mesi di restrizioni la gente voglia sentirsi libera, è quasi un anno che andiamo avanti. I contagi sono in calo, così i ricoveri, ma dobbiamo stare attenti a non buttare via tutto». Il monito arriva dal direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi dopo il primo fine settimana in zona gialla, che ha visto riempirsi i centri storici di tutte le città, non senza qualche criticità e motivo di apprensione. Perchè la guerra contro il Covid-19 è tutt'altro che finita. E tutti gli esperti prevedono una leggera ripresa della curve epidemiologica entro fine mese. «Speriamo non sia così - afferma Benazzi - ma è per questo che in queste prime settimane non bisogna abbassare la guardia. Mi auguro che tutti seguano le indicazioni che ormai conosciamo benissimo, anche quando si tratta di ritrovarsi in orario aperitivo. Ma deve essere evitato ogni tipo di rischio».

LO SCENARIO

I contagi in continuo calo, i ricoveri in diminuzione e la ripartenza delle attività sanitarie fanno ben sperare. Ma c'è anche il timore che possa esserci dietro l'angolo una nuova ondata. Nessuno è in grado di escluderla. Anche guardando al passato, in molti rammentano che l'influenza spagnola ebbe una violenta terza ondata proprio nel mese di marzo. Era il 1919. Ma il direttore generale dell'Usl vuole essere ottimista. «Stiamo lavorando bene e, se continua così, entro un mese potremmo anche svuotare gli ospedali - afferma -. E anche il fronte scolastico, dopo la riapertura a inizio mese, non dà segnali di criticità. È un settore completamente sotto controllo, anche grazie al grande lavoro che sta facendo la Mom, che ogni giorni mette in campo decine di steward per evitare assembramenti sui mezzi. Dovremmo trasferire questi tipi di modelli anche alle passeggiate in città. Ma, ripeto, la speranza è che la situazione possa presto normalizzarsi. L'unica vera incognita è quella legata alle varianti, ma anche su questo fronte abbiamo ottimi professionisti che, al primo sequenziamento, sono in grado di isolarle e contenerle».

LA CAMPAGNA

Molto dipenderà anche dalla velocità con cui si riuscirà a vaccinare più persone possibile. Se ci fossero tutte le dosi necessarie, l'Usl, a un ritmo di 10mila somministrazioni al giorno, sarebbe in grado di immunizzare l'intera popolazione trevigiana in appena tre mesi. Ma il nodo e i dubbi legati alle consegne delle fiale rimane, ed è impossibile fare una programmazione sul lungo periodo. Oggi però si parte con il vaccination day (saltato il 23 gennaio). In 4 diversi centri verranno sottoposti al vaccino tutti i medici non ospedalieri e i 120 medici di famiglia rimasti fuori dalla prima tornata. Si continuerà fino al 16 febbraio. Sono in totale oltre 6mila persone. Poi, dal 16 al 22, partirà la vera e propria campagna vaccinale rivolta alla popolazione. Iniziando dalla classe 1941. Poi toccherà ai più anziani (dal 1940 in giù), dal 22 al 26 febbraio, grazie alle 7.500 dosi in arrivo. Dovrebbero bastare per completare la tornata. Oltre questi primi passaggi l'Usl non riesce a fare ulteriori previsioni, salvo preventivare la partenza delle vaccinazioni ai pazienti oncologici e agli operatori dei servizi essenziali, comprese forze dell'ordine, operatori del trasporto pubblico e, si spera, anche il personale scolastico. Intanto l'Usl sta già inviando le prime 7.500 lettere di convocazione agli ottantenni nelle quattro macrostrutture individuate messe a disposizione dai Sindaci (Centro Culturale Casa Riese per Distretto Asolo, Palaingresso Fiere di Godega di Sant'Urbano per Distretto Pieve di Soligo, ex Foro Boario di Oderzo e Bocciodromo di Villorba per Distretto Treviso). (a.belt)

