L'INTERVENTOTREVISO «E' la prima volta che un'amministrazione comunale progetta la riqualificazione di un intero quartiere». Sandro Zampese, assessore ai Lavori pubblici, riassume così l'intervento che la giunta di Ca' Sugana ha programmato per San Liberale: ricostruzione dei marciapiedi, rifacimento dell'impianto di illuminazione, installazione di telecamere di videosorveglianza, predisposizione per successivi allacciamenti dell'acquedotto e per la rete fognaria. Previste inoltre due nuove piste ciclabili in via Cisole e viale Europa, che...