L'INTERVENTOTREVISO Altri lavori in vista per il sottopasso di via Sarpi, punto debole della viabilità trevigiana. Nonostante i ripetuti interventi, a ogni pioggia il piccolo tunnel si allaga creando non pochi disagi ai residenti e rendendo, di fatto, più complicato il collegamento tra il centro città e i quartieri di Santa Maria del Sile e Sant'Angelo con la zona di San Zeno e la Ghirada. La giunta ha quindi deciso di attingere all'avanzo...