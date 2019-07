L'INTERROGATORIO VITTORIO VENETO «Ci ha aggredite e ci siamo difese».

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGATORIOVITTORIO VENETO «Ci ha aggredite e ci siamo difese». Patrizia Armellin e Angelica Cormaci hanno subito confessato il delitto. Avevano entrambe i vestiti insanguinati, e addosso i segni di una colluttazione. Ma la loro versione è molto semplice: sono state aggredite da Paolo Vaj e si sono difese. Una ricostruzione tutta da verificare che al momento non ha convinto i carabinieri e la Procura che ha disposto l'arresto per omicidio volontario in concorso nei confronti delle due donne, trasferite ieri sera in carcere alla...