CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INSEGUIMENTOTREVISO Armeggia con una tenaglia su una bicicletta in Corso del Popolo, si dà alla fuga quando vede gli agenti della Polizia locale ma viene bloccato e segnalato alla Procura. In sintesi è l'intervento effettuato venerdì pomeriggio, poco dopo le 18, dagli uomini del comandante Andrea Gallo, impegnati nei servizi antidegrado e sicurezza. L'uomo, un 52enne trevigiano, era già conosciuto alle forze dell'ordine. I furti di biciclette in centro sono un fenomeno che soprattutto in primavera ed estate registra un picco di episodi...