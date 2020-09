L'INNOVAZIONE

MONTEBELLUNA Dopo esser stati testati dal San Raffaele di Milano, i depuratori anti Covid approdano al liceo Primo Levi di Montebelluna, che fa da apripista rispetto alle altre realtà scolastiche di provincia e regione. Ieri hanno preso il via i lavori di installazione di 55 sanificatori per l'aria dotati del filtro anti Sarv-Cov-2 brevettato da Nanohub, start up innovativa nel settore delle nanotecnologie nata nel 2018. Lo stesso sistema verrà sperimentato anche in una scuola milanese. Grazie a questo progetto, la scuola non solo punta ad un avvio più sicuro, ma anche a migliorare la qualità dell'aria.

VELOCITÀ E SICUREZZA

Il brevetto di Nanohub è l'unico al mondo in grado di rendere inattiva in tempi rapidi la carica virale infettiva negli ambienti chiusi: in dieci minuti viene inattivato il 98,2% della carica infettiva del Covid in una stanza, in 20 minuti di oltre il 99,8%, fino al 100% in 30 minuti. Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di un percorso di formazione per docenti e alunni sull'importanza della qualità dell'aria negli ambienti chiusi in collaborazione con gli esperti di Nanohub. È stato anche predisposto un questionario per gli alunni: all'inizio del progetto, dopo il primo mese di scuola e poi ogni tre mesi. In tal modo si potrà valutare la qualità della vita a livello respiratorio. «La sicurezza di docenti, alunni e personale Ata commenta il dirigente scolastico Ezio Toffano è il primo interesse del nostro istituto, per questo abbiamo deciso di avvalerci della tecnologia di Nanohub per la ripartenza dell'anno scolastico, contribuendo a ridurre potenziali rischi e offrendo rassicurazioni maggiori alle famiglie. I percorsi di formazione hanno il compito di formare e sensibilizzare sul tema fondamentale della qualità dell'aria, che troppo spesso viene messo in secondo piano». Del resto tale tecnologia presenta degli aspetti particolarmente innovativi. «È unica sul mercato dice Pierantonio Del Turco di Dto sia per le tempistiche in cui registra efficacia, sia perché in grado di purificare gli ambienti in presenza di persone e senza la necessità di personale tecnico, consumando l'energia di una lampadina. Avendo pressoché infiniti ambiti di applicazione, da scuole a ospedali, da uffici a tutto il settore trasporti, può veramente contribuire ad un ritorno alla vita normale».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA