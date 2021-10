Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAVITTORIO VENETO Alla Tegola Canadese - Iwis Group di Vittorio Veneto, un medico eseguirà i tamponi a tutti i dipendenti non vaccinati che lo richiederanno, prima dell'inizio di ogni turno: anche chi non è in possesso del certificato definitivo, dunque, potrà ricevere il passaporto temporaneo e prendere regolarmente servizio.«Abbiamo adottato questa soluzione per evitare che qualcuno debba restare a casa - spiega Luciano...