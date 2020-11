L'INIZIATIVA

TREVISO Un nuovo movimento, una petizione on line, e la richiesta di un nuovo piano regolatore sul trasporto pubblico locale. Si chiama Altra Treviso il comitato di cittadini formatosi per dare il proprio contributo alla gestione della vita di tutti i giorni ai tempi dell'epidemia. Partendo dal nodo della scuola e dei bus. «Siamo un gruppo di cittadini, attoniti nel vedere che ancora oggi Treviso risulta essere la provincia veneta più esposta alla pandemia in corso e che è il primo affondo del movimento l'amministrazione locale appare impegnata solo a dare ad altri (governo, scienziati, cinesi, immigrati) ogni colpa per questa situazione».

Ai sacrifici di aziende private, negozi, ristoranti ed esercizi commerciali, ma anche delle scuole, secondo Altra Treviso, non è corrisposto altrettanto impegno da parte del trasporto pubblico. «Abbiamo assistito a scene indegne di un paese civile, con mezzi pubblici stracarichi di studenti nonostante le risorse messe a disposizioni dal governo». In un appello rivolto anche al sindaco, il movimento sottolinea anche i gravi ritardi nella trasmissione dei dati epidemiologici, in particolare all'App Immuni,

«Va capovolto l'assunto per cui le nostre scuole non riaprono, in quanto il trasporto pubblico potrebbe non garantirne la sicurezza a causa dei sovraffollamenti - precisa Altra Treviso -; al contrario è indispensabile pensare ad un progetto organico che, riuscendo a garantire l'effettuazione del trasporto pubblico in sicurezza, agevoli la riapertura delle scuole in presenza, come la comunità didattica, le istituzioni, le associazioni competenti e le famiglie, considerano indispensabile per i nostri figli».

«Vi chiediamo di coinvolgerci come comunità, convocando un Tavolo di lavoro aperto a tutti i soggetti cui facciamo appello per elaborare un Piano Regolatore degli orari delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati. Non vorremmo trovarci tra un mese, dopo gli ulteriori sacrifici e tutte le restrizioni che da domattina saremo di nuovo costretti a subire, alla riapertura delle scuole superiori e delle attività commerciali senza aver risolto tali problemi. Questa crisi drammatica ci affligge, ma su questo tema cruciale per la collettività non fa che portare alla luce tutti i problemi di mancato adeguamento della programmazione territoriale che avevamo già prima».

