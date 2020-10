L'INIZIATIVA

TREVISO Un giovane acero piantato nel grande parco della scuola materna Bricito, all'altezza dell'omonima curva, proprio lungo il Put. Un albero mangia-polveri, piccolo simbolo della lotta allo smog, come ha ribadito anche l'assessore Alessandro Manera presente alla piccola cerimonia di piantumazione. I bambini della materna hanno fatto da cornice all'arrivo dell'albero, offerto dall'azienda trevigiana Crema Costruzioni, che ha anche donato una piantina a tutti i bimbi presenti nell'ambito delle iniziative per il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente promosse dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 e in coincidenza con la manifestazione M'illumino di meno.

L'INVITO

«Quell'albero lo dovete curare - ha spiegato Manera - perché vive, proprio come noi». L'acero è un albero mangia polveri, capace di ripulire l'aria dall'assalto delle polveri sottili, e non a caso è stato pianto proprio a ridosso del Put, una delle arterie stradali più trafficate della città. «La manifestazione M'illumino di meno - è stato spiegato durante la breve cerimonia - per questa edizione, la sedicesima, invita Comuni, scuole, aziende, associazioni e privati a piantare un albero o anche una pianta da tenere sul balcone e Crema Costruzioni, che da alcuni aderisce all'iniziativa, ha subito pensato ad una scuola, facendo del proprio dono un'occasione di coinvolgimento dei più giovani, cittadini di domani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA