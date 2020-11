L'INIZIATIVA

TREVISO Non c'è solo la fatica. Il personale degli ospedali impegnato a far fronte all'emergenza coronavirus rischia pesanti ripercussioni anche a livello psicologico. Il coinvolgimento emotivo di medici, infermieri e operatori è enorme davanti a pazienti ricoverati in isolamento, che non possono vedere i familiari e che a volte si spengono avendo solo loro accanto. In prima linea ci sono in particolare 1.400 lavoratori. E così l'Usl della Marca ha deciso di avviare un nuovo servizio specifico per il supporto psicologico.

GLI OBIETTIVI

L'attività è coordinata da Sergio Cassella, psicologo dell'azienda sanitaria. Attualmente si sono messi a disposizione su base volontaria 11 psichiatri e 27 psicologi. Ai quali potrebbero presto aggiungersi alcuni psicologi esterni, specializzati nell'ambito dello stress traumatico, inviati dall'associazione Emdr Italia. Il primo obiettivo è ridurre le ansie, le paure, le frustrazioni e il senso di impotenza che possono attanagliare medici, infermieri e operatori chiamati a turni quanto mai impegnativi, indossando sempre mascherine, tute e visiere. «Lo stress lavorativo è molto intenso, soprattutto nei reparti ospedalieri di area medica che gestiscono situazioni gravi e che in vari casi hanno portato al decesso dei ricoverati fa il punto Cassella fin dall'inizio i nostri psicologi ci hanno detto che alla prima fase di stress acuto sarebbe seguita una seconda fase di stress prolungato. In questo passaggio è molto importante favorire i processi per individuare le situazioni potenzialmente traumatiche, aiutando a superare il rischio di trauma permanente». Nel corso della prima ondata del coronavirus era stato attivato un nucleo di psicologia dell'emergenza, gestito da una trentina di psicologi della stessa Usl. Adesso il supporto è ancora più strutturato. «Oggi l'esposizione al contagio del personale all'interno degli ospedali è diminuita, mentre risulta aumentata negli ambienti di vita ordinaria specifica il referente del servizio l'esperienza accumulata nella prima fase vede oggi il personale maggiormente capace di gestire le paure e le preoccupazioni per possibili contagi e per le incertezze organizzative, che sono rimaste altissime in quanto i ricoveri seguono flussi irregolari e imprevedibili. Tuttavia non è detto che lo stress accumulato in questi mesi di emergenza sia stato smaltito. Anzi, in vari casi risulta essersi accumulato». Ed è proprio qui che si inserisce il nuovo servizio di supporto psicologico.

L'AIUTO

«Nella fase precedente il personale sanitario ha dimostrato di riuscire a dare il meglio di sé anche nelle situazioni più difficili. Questo ha avuto un costo energetico molto alto conclude Cassella l'organizzazione aziendale ha evidenziato come ognuno stia facendo egregiamente la propria parte, a volte combattendo contro la stanchezza, l'insonnia o reazioni emotivamente forti. Serve qualcosa che aiuti a ritrovare la carica e rimodulare la gestione dello stato emotivo e della salute mentale. Attraverso il supporto psicologico dovremmo iniziare a vedere i primi risultati già nel primo periodo».

