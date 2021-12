L'INIZIATIVA

TREVISO Natale è ormai alle porte e le iniziative per far gioire i bambini nonostante le restrizioni fioccano copiose. Prima fra tutte quella degli scout Treviso 7, di San Giuseppe e Monigo, che hanno deciso di travestirsi da Babbo Natale e elfi, e consegnare loro stessi i regali di casa in casa. Genitori, amici o parenti fanno recapitare agli scout i loro doni, questi li incartano, li smistano e li catalogano a seconda della zona e degli itinerari previsti e, poi, sono pronti per la consegna della Vigilia di Natale. «Tutto è iniziato l'anno scorso, quando le strade erano vuote e le chiusure erano molto più restrittive. Abbiamo dovuto chiedere il permesso alla polizia locale per poter consegnare i regali - racconta la referente del gruppo scout Erica Adragna - è iniziato tutto per caso, ci siamo buttati con questa nuova idea, in un periodo difficile per tutti, ma vedere quella gioia e quei sorrisi ci ha riempito il cuore. L'anno scorso abbiamo avuto una quarantina di richieste. Quest'anno abbiamo riproposto e speriamo vada ancora meglio».

Gli educatori, tutti tra i 25 e i 35 anni, hanno scelto questo servizio particolare chiamato Babbo Natale a Casa Tua per autofinanziarsi (per le consegne è richiesto un piccolo contributo ndr) e raccogliere fondi per attività e materiali utili al gruppo scout. L'anno scorso, grazie al ricavato, sono riusciti a sistemare tetto e finestre delle loro sedi, mentre quest'anno puntano ad acquistare una tenda canadese o un gazebo, necessari per i campi di due settimane in mezzo al bosco. «Tuttavia ciò che ci portiamo a casa al termine della consegna dei regali sono soprattutto gli sprazzi di felicità, di stupore, di spontaneità dei bambini e i ringraziamenti dei grandi - continua Erica - l'anno scorso non abbiamo utilizzato solo auto per spostarci, ma anche le bici, con un carretto legato dietro per trasportare i pacchi. Ci sono state anche delle richieste per consegnare dei pacchi a persone adulte, quindi non solo ai bimbi». La Vigilia di Natale, dunque, dal tramonto fino alle 20 circa, 4 Babbo Natale e 12 elfi si divideranno in gruppi e si recheranno nelle diverse zone per recapitare i doni. La scadenza per le richieste di consegna è prevista per venerdì 17.

