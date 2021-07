Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVATREVISO «In questo momento dobbiamo lasciar stare le strumentalizzazioni di quelli che dicono che è una burla, che dicono facciamo questo, facciamo quello e così via. Serve senso di responsabilità per se stessi ma soprattutto per le persone care che ci stanno vicino». L'appello a vaccinarsi contro il coronavirus è lanciato da Roberto Borsato, 63 anni, commercialista e consigliere comunale della Lega a Treviso. È lui il...