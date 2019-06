CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVATREVISO «I ragazzi del Duca degli Abruzzi hanno dimostrato di aver capito benissimo il significato dell'alternanza scuola - lavoro rinunciando alla gita per andare a fare una cosa che dà loro soddisfazione, morale ed etica, dando allo stesso tempo concretezza a un percorso che è anche formativo». Per Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, la scelta fatta dalla 3 C del liceo linguistico di rinunciare alla classica gita annuale per andare a contribuire alla rinascita della montagna veneta devastata dalla tempesta...