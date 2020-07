L'INIZIATIVA

TREVISO I cittadini prendono appuntamento via internet. E il Cup li chiama quando preferiscono, senza più dover rimanere appesi al telefono a lungo. Il servizio Ti chiamiamo noi, messo in piedi dall'Usl della Marca, è stato allargato a tutto il trevigiano. «E' possibile prenotare visite ed esami senza dover contattare telefonicamente il call center del Cup e senza alcuna attesa spiegano dall'azienda sanitaria per poter usufruire del nuovo servizio è sufficiente accedere al sito internet dell'Usl attraverso un computer, un tablet o uno smartphone». Questo l'indirizzo esatto: www.aulss2.veneto.it/prenotazioni. «Il sistema consente di prenotare il giorno e l'ora in cui essere contattati telefonicamente continuano l'utente riceve conferma dell'avvenuta prenotazione della chiamata attraverso un Sms o una mail. E nel giorno dell'appuntamento, all'ora indicata, viene contattato da un operatore al numero fornito». Il servizio, attivo in tutto il territorio dell'azienda sanitaria trevigiana, è innovativo perché dà all'utente la possibilità di scegliere il momento in cui essere chiamato per effettuare telefonicamente la prenotazione. In questo modo i cittadini non devono più contattare il call center, ma solo indicare quando vogliono essere contattati. «I dati di utilizzo del servizio online di scarico referti (oltre l'80%) e di prenotazione del turno degli esami di laboratorio (quasi il 75% in alcune sedi del distretto di Pieve) dicono dall'Usl attestano elevate percentuali di utilizzo di questi innovativi servizi». Da qui la decisione di ampliarli. «Ti chiamiamo noi, in particolare, risponde in modo significativo all'esigenza di sostenere i soggetti più fragili, liberando il più possibile le linee del call center del Cup evidenzia Annamaria Tomasella, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria si consente a coloro che non hanno alternative al telefono di ridurre le attese». Sempre valida, comunque, la modalità di prenotazione telefonica.

