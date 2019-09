CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVA TREVISO «Gli asili gratis sono possibili anche a Treviso. La mozione a favore della neonatalità che avevo presentato all'inizio dell'anno puntava a questo. Poi è stata incredibilmente strumentalizzata. Non ho trovato sponda a Treviso, ma a Spresiano. Il sindaco Marco Della Pietra è stato bravo e ha anticipato tutti. Adesso auspico che anche nel bilancio di Treviso si possano trovare le risorse per istituire un'iniziativa simile». Vittorio Zanini, ex assessore, oggi consigliere comunale della lista Zaia Gentilini a palazzo dei...