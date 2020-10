L'INIZIATIVA

TREVISO Giovane, empatica, frizzante. E soprattutto virale. L'iniziativa di Piergiorgio Paladin dell'agenzia di comunicazione Idee Europee è di quelle in grado di portare risultati in leggerezza anche in un momento drammatico come questo. L'obiettivo? Sostenere gli esercenti penalizzati dalla chiusura anticipata. «Chi può lavorare in remoto può farlo anche dentro un locale, un bar, un ristorante, una birreria - afferma Paladin nel video lanciato sui social - Questo significa che stando lì sicuramente consumeremo un pranzo, berremo qualche caffè o qualche bibita e quindi aiutiamo i nostri amici di questo settore. Noi di Idee Europee abbiamo scelto il Cantiere Gallery quindi sicuramente staremo li una giornata a svolgere i nostri servizi». Ma non è finita qui il gancio che fa da traino all'iniziativa è la nomination. «Noi - continuna Paladin - nominiamo due realtà che poi devono fare altrettanto: una è Moca del nostro amico Marco Ziero e l'altra è una freelance che è Elena Schippani. Ora tocca a voi. Rigeneriamo ciò che di virtuoso è stato fatto con Sosteniamo le serrande». La prossima settimana Paladin e il suo staff lavorerà da Cantiere Gallery. «Siamo in dodici, faremo due giorni con due squadre da sei. Le persone che abbiamo nominato a loro volta hanno scelto altre due realtà. In pochi giorni siamo già in sei aderenti più noi, la viralità esponenziale è data dalla formula, che è stata ben accolta a vedere anche dai commenti sui social. Per noi è importante sostenere queste attività che sono la vera linfa dei centri storici delle città». (Mac)

