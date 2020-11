L'INIZIATIVA

TREVISO Ex compagni di liceo avviano una colletta benefica per sostenere la didattica a distanza e il diritto allo studio per i nuovi studenti: succede al Da Vinci nel secondo lockdown. Un progetto nato in novembre, dal nome VinciAmo, che vuole coinvolgere ex studenti e famiglie, ex docenti e personale amministrativo. Per ritrovarsi, formare un gruppo coeso che insieme alla condivisione possa sostenere il diritto allo studio degli studenti più svantaggiati attraverso le donazioni. Il liceo per molti rappresenta una parte fondamentale della vita. Il momento delle scelte e poi l'album dei ricordi. Generazioni passate sui banchi, famiglie che hanno affidato i propri figli, docenti che hanno dedicato se stessi. Poi il tempo passa e il ricordo della scuola diventa amarcord.

IDEA CONCRETA

Oggi però da un manipolo di ex allievi del Da Vinci di Treviso arriva un'idea concreta per sostenere le nuove generazioni, quelle che magari non hanno i mezzi per poter seguire con i giusti strumenti la didattica a distanza. Si chiama VinciAmo ed è insieme un collettore di ricordi e di offerte per potenziare linee telefoniche e acquistare pc per quanti non possono sostenere i costi della didattica digitale. Si richiedono due minuti del vostro tempo, un like, una foto con un messaggio e una piccola donazione al sito liceodigitale.tv si legge sulla pagina facebook. «L'idea è nata dagli ex studenti della VF del 1984 -racconta Paola Zuliani, una delle ideatrici- noi siamo rimasti amici, abbiamo una chat comune con cui comunichiamo ogni giorno. E abbiamo pensato che fosse necessario fare qualcosa». Insieme hanno dunque aperto una pagina Facebook (compagni di Liceo L. da Vinci) e un sito (www.liceodigitale.tv). Il primo post si rivolge direttamente agli ex liceali. Siete ex studenti del Liceo Leonardo da Vinci di Treviso? Credete nel diritto allo studio per tutti? Aiutaci a sostenere questa iniziativa. Partecipare è facile: basta una libera donazione e se volete una vostra foto con una parola o un pensiero, classe e anno e l'autorizzazione alla privacy per pubblicarla. Ma soprattutto aiutateci coinvolgendo i vostri ex compagni di classe. Uniamoci per sostenere la nostra ex scuola e i suoi studenti».

ENTUSIASMO GENERALE

Un'idea che sta facendo breccia. Moltissimi gli ex, oggi professionisti tra i cinquanta e sessanta, che hanno aderito all'appello. L'emergenza Covid 19 ha delineato nuovi panorami per il mondo scolastico, facendo nascere la didattica a distanza -si legge nel sito- Si è però compreso come le lezioni digitali non siano accessibili a tutti. Vogliamo aiutare tutti gli studenti ad avere pari strumenti. VinciAmo è un progetto di solidarietà aperto a tutte le persone che nella loro vita hanno incrociato direttamente o indirettamente il Liceo L. da Vinci di Treviso. Per motivi di privacy abbiamo limitato la partecipazione ai maggiorenni, ma poi ci sono mamme solidali che trovano il modo di coinvolgere anche le figlie minorenni. Se vogliamo, ci possiamo essere.

Elena Filini

