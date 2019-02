CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVATREVISO Due classi di terza media dell'Istituto comprensivo Stefanini, la terza G e la terza H, sono state a Palermo, per un viaggio della legalità. Giovedì sono state ricevute dalla professoressa Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, nella sede della Fondazione che porta il suo nome, per parlare di antimafia. Il viaggio fa parte di un progetto più ampio, partito già durante lo scorso anno, quando i ragazzi della 2G hanno letto, analizzato e discusso il libro di Luigi Garlando Per questo mi chiamo Giovanni. Il racconto...