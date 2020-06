L'INIZIATIVA

TREVISO Buona fine e miglior principio. Avvolto nei dubbi di commi e ordinanze il prossimo anno scolastico sembra quantomai lontano. Eppure arriverà. E molto presto. La ripartenza è ancora una grande incognita ma ieri piazza dei Signori e piazza Borsa si sono trasformate in un circo a cielo aperto per il saluto dell'ultimo giorno di scuola di oltre 200 bambini di asilo ed elementari. I cerchi colorati a garantire il distanziamento, le mascherine, e l'impazzata di smarphone che fotografano e riprendono. In assenza della festa di classe, ecco la festa di piazza. Termoscanner e igienizzante, separazione garantita dagli hula-hop, baby dance, bolle di sapone e saltimbanchi. Tutto immaginato per un festoso saluto che chiudesse in allegria una fine d'anno decisamente angosciante e sottotono. «Non poteva finire così, in modo anonimo, questo anno scolastico - scandisce il sindaco Maro Conte dal palco -. È stata davvero dura, siamo tutti costretti a rimanere a casa con la mascherina. E voi siete stati tra tutti i cittadini, siete stati i più bravi. Noi oggi volevamo ringraziarvi e farvi un regalo. E dirvi che la scuola riprenderà».

LA GIOIA

Poi, insieme ad un gruppo di piccolini, alza in aria i palloncini con dei biglietti in cui sono raccolti i desideri per il primo giorno di scuola. Quello che dipenderà anche dai nuovi commissari straordinari. «Bella nomina - commenta Conte - ma abbiamo chiesto al Ministro fondi per l'edilizia scolastica. E in tempi rapidi, perchè settembre è dopodomani». Il sindaco scende dal palco alza, bacia e abbraccia i piccini, che fanno a gara per fare la foto con lui. Come del resto le mamme. E una nonna punzecchia. «Sindaco, e lei quando ci dà l'erede?». Non se l'aspettava Conte. Tra un hula-hop e un palloncino di essere messo all'angolo così. Ci ride su (arrossendo visibilmente) e avanti con l'abbraccio di piazza. Suscita simpatia e non si risparmia. Anche se il suo incedere tra mamme e bambini senza mascherina ha suscitato qualche mugugno. «Sterili polemiche - fanno sapere da Ca' Sugana - nessun genitore si è lamentato, nè con noi, nè sui social. I bambini chiedevano la foto col sindaco e il sindaco li ha fatti felici. Nulla da commentare».

I GENITORI

Serena, sotto la loggia di piazza Indipendenza guarda e fotografa la piccola Emma. «Benvenuta normalità. Mia figlia ha passato mesi senza i compagni e le maestre - spiega - ci accordavamo per fare una videochiamata la settimana per salutarci e vederci e poi noi genitori interagivamo per i compiti. È stata durissima per lei, soprattutto nelle ultime settimane. Oggi ha finalmente rivisto le sue amichette. Avevano la mascherina, ma non sono riuscite a non salutarsi. Dopo 4 mesi è stata una grande emozione».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

