L'INIZIATIVA TREVISO A lezione d'amore per Treviso. Con le associazioni della

L'INIZIATIVATREVISO A lezione d'amore per Treviso. Con le associazioni della città. È questa la campagna che il sindaco Mario Conte vuole far partire da settembre nelle scuole elementari trevigiane dopo l'ennesimo episodio che stavolta ha riguardato la Loggia dei Cavalieri.L'IDEAPartendo dal principio aureo che chi conosce e apprezza, valorizza il patrimonio urbano e non lo distrugge. Il Galateo è stato scritto cinquecento anni fa sulle colline del Montello. L'educazione civica invece è molto più attuale e sconosciuta. Si incaricherà...