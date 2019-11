CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVARESANA «Basta furti, non ne possiamo più». I cittadini esausti lanciano un grido d'aiuto, l'amministrazione lo raccoglie dando degli incentivi per mettere in sicurezza le proprie abitazioni con un'operazione da 15mila euro. «Sulla sicurezza investo molto» afferma il sindaco Stefano Bosa. Sono in continuo aumento i raid da parte di topi d'appartamento e di villette private che entrano nelle case dei cittadini e portano via tutto quello che trovano. I residenti sono stanchi così il comune di Resana ha deciso di schierarsi dalla...