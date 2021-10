Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVALo scenario del parco del fiume Sile ha ospitato sabato la discesa in sup organizzata dal Surf Club Venezia, associazione storica che ormai da un paio d'anni promuove proprio lungo il Sile lo stand up paddle, attività che coniuga alla perfezione sport, benessere fisico e natura.Numerosa la schiera dei partecipanti con tavole e pagaie, partite da Silea ed arrivate a Sant'Elena, in un percorso di 8 km immerso in uno dei parchi...