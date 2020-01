L'INIZIATIVA

Giovani, adulti e anziani che si spendono per il bene della città senza chiedere nulla in cambio. Saranno loro i protagonisti della 44esima edizione del Premio della bontà, l'iniziativa sotto l'egida del Gruppo folkloristico trevigiano e del Gruppo Amici Ponte Dante in programma domani all'auditorium Stefanini a partire dalle 10.30. Sei i premi che verranno assegnati quest'anno per altrettante storie esemplari nell'ambito del volontariato, dell'impegno civico, di azioni lodevoli dedicate al sociale. Uno scrigno di buona volontà di casa a Treviso da portare allo scoperto. Tra di loro verranno premiati studenti che si adoperano per insegnare l'italiano agli stranieri, volontari che si spendono a favore dell'integrazione dei migranti o che sono in prima linea nelle tante emergenze sociali. In segno di civica riconoscenza a ognuno di loro verrà consegnato il tradizionale mattoncino simbolo di Ponte Dante, metafora della costruzione di una società migliore, a partire dai bisogni più urgenti della propria città e dalle emergenze sociali: «L'idea di donare questo riconoscimento nacque nel 1976 all'Osteria Ponte Dante in Riviera Garibaldi dove erano soliti trovarsi i componenti dell'associazione Amici del Ponte Dante spiega Ivano Camarin, presidente del Gruppo folkloristico trevigiano - Il presidente di allora, Lino Franzin e Toni Basso sono stati gli ideatori del proposito di premiare i trevigiani che con impegno, dedizione e umiltà portano avanti azioni benefiche di grande pregio, in modo volontario». Nei primi anni la premiazione era di casa nel Salone dei Trecento. Tra i riconoscimenti assegnati nell'edizione del 2019 due premi sono stati consegnati ad a altrettanti gruppi di studenti in prima linea sia nel tendere una mano ad altri giovani con disabilità che nell'inserimento e nell'assistenza agli anziani ospiti delle strutture Israa. Tra i protagonisti della scorsa edizione anche il gruppo Madama Dorè che opera con i piccoli ospiti del reparto di Pediatria del Ca' Foncello. Un altro riconoscimento era stato assegnato all'associazione Finché ci siete voi ci sono anch'io nata per non dimenticare Nicola Agnoletto, un giovane morto a causa di una malattia rara: «Finché ci saranno persone che meritano questo premio per Treviso c'è speranza - sottolinea Ivano Camarin Dopo ben 44 anni siamo qui a premiare sempre nuove persone che con la loro umiltà, gentilezza, umanità e impegno sono l'orgoglio della Marca Trevigiana».

Alessandra Vendrame

