L'INIZIATIVA

FONTANELLE È un'aula all'aperto, con tavoli e panche per far lezione in sicurezza. Ovviamente ben arieggiata, tenendo così lontano il Covid. Ad allestirla ci ha pensato il comitato genitori della scuola primaria E. De Amicis di Lutrano. «È da un anno che stiamo lavorando a questo progetto che si è concluso in questi giorni con la posa di tavoli e panche spiega Chiara Zago, presidente del comitato -. Ci avevamo pensato prima del Covid, perchè far lezione all'aperto è sempre molto proficuo per i bambini. Poi è arrivato il lockdown della scorsa primavera, i bambini ne hanno sofferto moltissimo. Continuano ad essere provati dalla pandemia. Pur andando a scuola in presenza, tutte le attività sono ridotte all'osso».

«Il nostro progetto dell'aula all'aperto perciò è diventato ancor più opportuno - continua -. Ci siamo confrontati con la direzione scolastica, e molti sono stati gli scambi di idee e proposte fra noi genitori. Alla fine ecco il risultato, con gli arredi che sono stati collocati nel giardino della scuola».

Nella scelta dei materiali il comitato si è orientato verso una soluzione ecologica, perchè tavoli e sedie sono realizzati in plastica riciclata. «I docenti potranno agevolmente organizzarsi per le lezioni prosegue la presidente Zago dato che tavoli e panche si trovano all'interno del giardino scolastico e dunque è pienamente rispettata la normativa sulla sicurezza. Ci abbiamo lavorato pensando alle belle giornate di primavera e d'autunno. Pure d'inverno, i bimbi se ben coperti non temono il freddo. Sappiamo che il Covid si combatte anche stando all'aria aperta, perciò abbiamo centrato il tema. Un grazie a Preco-System per i tavoli e le panche; ai docenti per il sostegno e la collaborazione ai progetti e un grandissimo grazie ai nonni e ai papà che si sono resi disponibili al montaggio». L'aula all'aperto guarda al futuro. Passata la pandemia i tavoli e le panche rimarranno al loro posto. Far lezione sotto gli alberi, stimolati dal sole o da un uccellino che arriva a salutare, è sempre molto proficuo.

Annalisa Fregonese

