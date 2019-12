L'INIZIATIVA

CESSALTO Oltre 1.500 visitatori ieri alla prima rappresentazione del Presepe Vivente Inclusivo di Cessalto giunto alla sua seconda edizione. Inclusivo perché tra i tanti figuranti c'erano anche persone con disabilità, come l'anno scorso. Una presenza per sottolineare l'uguaglianza tra persone dal forte sapore simbolico. Circa cento volontari hanno lavorato per mesi alla realizzazione delle scene, allestite in centro tra oratorio, piazza e chiesa parrocchiale. Il presepe è stato inaugurato dal vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. Accanto a lui anche il frate Guardiano del Santuario di Motta, padre Mario Favretto. Presenti il sindaco Luciano Franzin, il consigliere regionale Pietro Dalla Libera e quello provinciale Emanuele Crosato. Rispetto allo scorso anno le postazioni lungo il percorso sono raddoppiate. Il presepe vivente, diretto da Loredana Dridani, è nato dall'idea di don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto: «È solo la seconda edizione, ma il valore della persona al primo posto ci ha permesso, attraverso il verso senso del presepe e del Natale, di coinvolgere il doppio dei volontari rispetto allo scorso anno». Hanno collaborato Daniele Furlan, coordinatore del Comitato Melograno, Cristiano Viotto, presidente di Solo per il Bene, e Sonia Ronchese, presidente del neo-costituito circolo culturale San Michele Arcangelo. «L'iniziativa rimarca il valore religioso ma anche il valore della comunità -hanno sottolineato - tutta la popolazione cessaltina ha in qualche modo partecipato. Il presepe esprime il valore della persona in quanto tale, quindi anche delle persone con disabilità». La prossima rappresentazione è in programma sabato 4 gennaio dalle 17 alle 19. (gr)

