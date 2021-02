IL FENOMENO

TREVISO L'influenza stagionale sembra sparita. Il centro di Microbiologia del Ca' Foncello non ha ancora riscontrato alcun caso. Vuol dire che nessuno si è rivolto all'ospedale per complicanze legate a virus influenzali. Ormai si salterà l'intera stagione? Non ci sono certezze. Ma non si era mai visto un andamento del genere: solitamente l'influenza arrivava a colpire 80mila trevigiani a stagione. «Questo dimostra l'importanza dell'uso della mascherina» spiega Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia. Come mai dunque non è andata allo stesso modo per il Covid? «Sono virus diversi, con contagiosità differenti sottolinea il primario il Covid si chiama Sars-Cov-2. Ha una buona parte di Sars». Il riferimento è alla sindrome respiratoria acuta grave.

L'ANDAMENTO

Quest'anno, inoltre, l'Usl ha messo in piedi una campagna vaccinale contro l'influenza senza precedenti. Sono stati distribuiti oltre 210mila vaccini. Il 50% in più rispetto alla stagione precedente. Uno studio dell'azienda sanitaria ha stimato che tale vaccino consenta di evitare 200 decessi correlati a patologie cardiorespiratorie e oltre 400 ricoveri l'anno nel trevigiano. A proposito di ospedali, ora la Microbiologia è concentrata anche sul monitoraggio del personale vaccinato contro il Covid. I contagi tra i dipendenti si sono azzerati. Gli accertamenti a campione hanno già messo in luce un'elevata produzione di anticorpi. Ma non ci si ferma. Lo screening tra il personale continuerà in modo periodico. «Non sappiamo ancora se i vaccinati possano rimanere portatori del virus con la capacità di trasmetterlo specifica Rigoli per questo faremo gli screening in Biologia molecolare». Qui si apre un'altra questione. Teoricamente anche chi è vaccinato potrebbe risultare positivo, pur senza sviluppare la malattia. E in casi simili non resterebbe che ricorrere nuovamente alla quarantena.

I NUMERI

Nel frattempo il coronavirus non molla ancora la presa. Ieri in provincia sono emersi 117 nuovi contagi. Il numero dei trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione è stabile. Oggi sono 2.069. Uno in più rispetto a ieri. Questo perché aumentano le guarigioni: 113 nelle ultime 24 ore si sono messi l'infezione alle spalle. Di pari passo, c'è un drastico calo dei ricoveri. In particolare in terapia intensiva: in un giorno si è passati da 21 a 15 positivi. Mentre si resta sulla stessa linea per quanto riguarda i reparti ordinari: attualmente sono 148. «Siamo tornati in fascia blu sia per le aree non critiche che per la rianimazione sottolinea Francesco Benazzi, direttore dell'Usl adesso puntiamo a far tornare Covid-free anche l'ospedale di Montebelluna». Oggi il San Valentino conta il ricovero di 23 pazienti positivi (4 in terapia intensiva). Numeri che sembravano lontanissimi solo poche settimane fa. I decessi però non si fermano. Ieri sono mancate altre tre persone. Con questi ultimi, salgono a 1.495 i lutti nella Marca in quasi un anno di epidemia.

Mauro Favaro

