IL PICCO

TREVISO Adesso il coronavirus sembra non fermarsi più. Ieri è stato toccato un nuovo record nella Marca. In una sola giornata sono emersi 1.224 nuovi contagi da Covid. Praticamente un piccolo paese, in un colpo solo. Il numero di trevigiani contagiati in quasi dieci mesi di epidemia è arrivato a sfondare quota 40mila. Tra questi, oltre 17.600 stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus proprio in questi giorni. Sono 537 i pazienti Covid positivi ricoverati in ospedale. Con 44 in Terapia intensiva. E purtroppo continua ad allungarsi anche la scia dei lutti.

I DECESSI

Solamente ieri hanno perso la vita altre 25 persone risultate positive al Covid. Undici pazienti, tra i 54 e i 90 anni, sono mancati in ospedale dopo essere stati ricoverati proprio in seguito al contagio. Il totale dei decessi tristemente contati nel trevigiano nel corso dell'epidemia è salito a 761. Più della metà, esattamente 428, negli ultimi tre mesi e mezzo, cioè dall'inizio di settembre ad oggi. La seconda ondata si sta rivelando decisamente più pesante della prima. Anche per questo l'Usl della Marca ha deciso di annullare praticamente tutti gli appuntamenti per le vaccinazioni non urgenti nel mese di gennaio, continuando a garantire solo il primo ciclo vaccinale per i bambini più piccoli, sotto i due anni, e le coperture per le persone rientranti nelle categorie a rischio. Tutto il resto, invece, slitta verso febbraio.

PERSONALE MOBILITATO

Il 60% del personale dei servizi vaccinali dell'azienda sanitaria è già stato dirottato sull'emergenza coronavirus. A cominciare dalle attività di tracciamento, sempre più difficile, e presa in carico dei casi positivi. Si sta facendo l'impossibile per cercare di arginare l'epidemia. «Il 60 per cento del personale vaccinatore è attualmente impegnato nelle attività Covid conferma la dottoressa Anna Pupo, responsabile del servizio Promozione e gestione dell'attività vaccinale dell'Usl della Marca sono state sospese le vaccinazioni che non determinano un rischio immediato per la salute e il cui periodo di vaccinazione utile è tutto l'anno. Cioè quelle del ciclo vaccinale a 6 anni, i richiami di vaccino HPV dei 12enni, i richiami vaccinali dei 14enni, i richiami dei vaccini contro il tetano e le vaccinazioni non urgenti richieste dall'utenza». «Rimangono invece garantite le vaccinazioni del primo ciclo vaccinale dei bambini da zero a due anni aggiunge e le vaccinazioni urgenti delle categorie a rischio». Come si recupererà il tempo perduto? L'idea è di organizzare delle giornate per la vaccinazione di massa, come già accaduto dopo il lockdown totale della scorsa primavera, usando sedi come il Palaverde di Villorba, la Zoppas Arena di Conegliano e il Palamazzalovo di Montebelluna. Quando succederà, però, non è ancora possibile dirlo. Tutto dipenderà dall'andamento dell'epidemia da coronavirus. Ci si augura che per febbraio il picco sia finalmente alle spalle. Nel frattempo si continua a vaccinare contro l'influenza stagionale. Ormai la campagna è quasi conclusa. «Per il momento riusciamo a soddisfare le richieste che ci arrivano dagli utenti attraverso le modalità indicate nel sito web aziendale: bisogna fare richiesta scrivendo una mail conclude Pupo continueremo fino all'esaurimento delle dosi».

M.Fav

