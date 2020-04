L'ANALISI

TREVISO Le linee si inseguono e si intrecciano. Fino alla seconda metà di marzo, quando il grafico dei decessi si impenna staccandosi nettamente da quelli registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Sulle tabelle dell'Istat inevitabilmente si allunga lo spettro del coronavirus. A Conegliano tra il primo marzo e il 4 aprile del 2019 si erano contati 36 decessi. Quest'anno, nello stesso lasso di tempo, sono stati 66. Più 83,3%. Discorso identico per Vittorio Veneto. Nel 2019, sempre nel medesimo periodo, c'erano stati 30 decessi. Quest'anno 55. Più 83,3%, appunto. Il peso maggiore del Covid-19 è ricaduto sugli anziani. Di conseguenza, purtroppo, non stupisce che tali aumenti siano indissolubilmente legati a un maggior numero di ultra 75enni che hanno perso la vita. A Conegliano l'anno scorso erano mancate 28 persone con più di 75 anni. Quest'anno sono stati 57. Più del doppio. Vittorio Veneto conferma lo stesso andamento. L'anno scorso erano mancate 24 persone con più di 75 anni. Quest'anno 49. Sempre più del doppio.

L'ATTENZIONE

Anche per questa ragione la lente dell'Usl della Marca si è posata sui centri servizi per anziani casa Fenzi di Conegliano, dove è stata accertata la presenza di almeno 18 ospiti contagiati dal coronavirus, e Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, dove gli ospiti colpiti dal Covid-19 sono addirittura una cinquantina. Si tratta di due dei maggiori focolai esplosi nelle case di riposo, assieme a Ca' dei Fiori di Casale sul Sile (43 positivi) e Santa Maria de' Zairo di Zero Branco (23 positivi). Il coronavirus sta rallentando la propria corsa nella Marca. Per vedere un calo dei decessi, però, serve più tempo. Allargando il confronto a tutti e 43 i comuni trevigiani analizzati dall'Istat, si scopre che nel giro di un anno le morti sono aumentate di oltre l'80%. Dal primo marzo al 4 aprile del 2019 se ne erano contate in tutto 314. Nello stesso periodo di quest'anno si è arrivati a 569. A Gorgo al Monticano si registra addirittura un aumento del 450%: da due a 11 decessi. A Gaiarine si conferma un balzo del 400%: da due a 10. A Mansuè del 250%: da due a sette. In centri più grandi l'andamento è tristemente simile. A Zero Branco si è passati da 7 a 24 decessi. Per un salto del 243%. A Villorba da 8 a 23. Qui il balzo è stato del 187%. E poi Cordignano da 4 a undici (+175%). C'è stato un raddoppio a Crocetta del Montello (da 5 a 10), a Maserada (da 7 a 14), a Preganziol (sempre da 7 a 14) e a Susegana (da 9 a 18). A Paese si è passati da 7 a 16 (+128%). Infine, a Casale sul Sile l'anno scorso c'erano stati 10 decessi. Quest'anno 23. Anche qui più del doppio.

LE VITTIME

Resana piange la sua prima vittima di coronavirus. Mario Tenan, 81 anni, si è spento ieri all'ospedale San Giacomo di Castelfranco. Originario di Rovigo dov'è stato anche assessore, viveva da sette anni a Castelminio insieme alla moglie Clara. Oltre a lei lascia i figli Marco e Marzia e i nipoti Giulia, Vittoria e Davide. A riflettere sull'accaduto il sindaco Stefano Bosa: «Un nostro concittadino non ce l'ha fatta, il Covid-19 ha già colpito oltre 20 persone nel nostro Comune. Se qualcuno ancora pensa che sia un sacrificio inutile rimanere isolati a casa e rispettare i divieti venga pure a trovarmi, gli farò avere i contatti dei familiari del povero defunto. Speriamo che tutto passi il prima possibile ma ora non possiamo abbassare la guardia». Aveva diverse patologie pregresse invece Augusta Facchin, vedova Pinese, 91 anni. Da circa un anno era ospite della casa di riposo di Roncadelle. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate per colpa del Covid-19. È morta giovedì all'ospedale di Oderzo. Lascia i figli Angelo, Luciano e Lucia e numerosi nipoti.

