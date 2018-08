L'infarto e lo schianto: 66enne ucciso dal caldo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATREVISO Malore in auto, sbanda e finisce fuori strada: dopo poche ore è morto il 66enne Pierino Beltrame, pensionato che abitava in via Postumia a Castello di Godego. E, stando a una prima ricostruzione e allo stesso bollettino medico, a causare la tragedia è stato quasi certamente un colpo di calore. Dopo l'incidente, ieri alle intorno alle 9, l'uomo era stato ricoverato in terapia intensiva. Secondo i testimoni aveva perso il controllo della sua Fiat Panda in centro a Castello di Godego perché vittima di un infarto. Una decina...