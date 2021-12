L'INDAGINE

TREVISO Sulla carta figurava l'acquisto di attrezzature e materiali. Ma si trattava di fatture fantasma. In realtà le transazioni sarebbero state architettate soltanto per evadere l'Iva. C'è anche un'azienda di Treviso, la Lci - Lavorazione Carta riciclata Italiana srl, tra le 70 attività coinvolte nell'inchiesta della Guardia di finanza di Busto Arsizio (Varese), che ha smascherato una maxi frode al Fisco. In manette i tre presunti responsabili di quello che di fatto era un servizio di vendita di denaro contante alle aziende, mascherato da tutt'altro. Mentre i clienti sono stati indagati.

IL BLITZ NELLA MARCA

Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: è questa la contestazione mossa dalle Fiamme gialle varesine al legale rappresentante dell'azienda trevigiana, che ha la propria sede in viale della Repubblica 193 ed è specializzata nel riciclo della carta. L'uomo, sui 50 anni, è finito nel registro degli indagati. In base alla ricostruzione della Procura di Busto Arsizio, la Lci avrebbe pagato, dal 2017 al 2021, circa 3 milioni di fatture false, spacciate per l'acquisto di materiali e macchinari. Mai avvenuti. I trasferimenti di denaro sarebbero serviti invece a evadere l'Iva sfruttando il meccanismo delle detrazioni. E a mettere da parte un fondo nero: la cricca autrice della frode restituiva infatti il denaro contante ai propri clienti, trattenendo per sé una provvigione che variava dal 5 all'8%. Nel caso dell'azienda di viale della Repubblica stiamo parlando di 2,7 milioni stornati in nero secondo i finanzieri, che lunedì hanno perquisito la sede. Il resto è finito nelle tasche dei tre arrestati, come compenso per il servizio reso.

L'INCHIESTA

Le indagini, coordinate dalla pm Nadia Calcaterra, sono partite dalla provincia di Varese e sono sfociate nell'arresto dei tre presunti autori del raggiro, tutti residenti in Lombardia e ora in carcere. Si tratta di Vittorio Rimoldi 58 anni, Ursula Ragazzoli, 48, e Laura Maggioni, 52. La frode vede sotto indagine 70 aziende sparse in dieci province: Varese, Milano, Brescia, Como, Monza, Lodi, Pavia, Novara, Treviso e Agrigento. Le società avrebbero beneficiato complessivamente, dal 2017 al 2021, di 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. In due anni di indagini la Finanza ha ricostruito il meccanismo di società cartiere utilizzate dai tre imprenditori. A casa di uno di loro, durante la perquisizione, i cani delle unità cinofile hanno trovato 260mila euro in contanti e vari orologi di valore, Rolex e Cartier, nascosti in un'intercapedine. Il gruppo di truffatori reclutava numerosi prestanome, usati quali titolari di società facenti parte dello schema fraudolento. Non è escluso che nel circuito di denaro rientrasse anche denaro sporco, poi rimesso nel circuito legale proprio grazie alla frode.

OPERAZIONI SOSPETTE

In particolare, lo sviluppo investigativo di alcune segnalazioni per operazioni sospette (in gergo s.o.s.) ha consentito agli investigatori di intercettare tempestivamente l'alert relativo all'operatività anomala di alcune società missing traders. Società che limitavano la propria esistenza cartolare a un periodo di tempo brevissimo e strettamente funzionale a creare l'evasione di cui beneficiavano i clienti della cartiera stessa. Poi svanivano senza lasciare traccia. Gli indagati, per porre in essere le condotte fraudolente, hanno standardizzato una prassi contabile in cui le fatture fittizie erano giustificative di bonifici bancari ricevuti dai propri clienti a cui veniva restituito il denaro contante (corrispondente all'importo indicato nella fattura emessa) al netto di una provvigione variabile, che era il compenso per il servizio reso. Il modus operandi del gruppo criminale è stato ricostruito grazie a un'indagine certosina che si è avvalsa di tabulati telefonici, indagini bancarie, pedinamenti e intercettazioni telefoniche e ambientali audio/video e con apparecchiature gps.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA