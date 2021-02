L'INDAGINE

TREVISO Scatta l'allarme prevenzione. L'anno scorso più della metà dei trevigiani (59%) ha evitato di sottoporsi a visite mediche e controlli. E a quanto pare la colpa non è esclusivamente dell'epidemia da coronavirus. A evidenziarlo è un'indagine dell'Osservatorio Sanità di UniSalute, compagnia assicurativa del gruppo Unipol, condotta dall'istituto di ricerca Nextplora con il programma Cawi su un campione di trevigiani con più di trent'anni. Dalla ricerca emerge inoltre che nel corso del 2020 il 16% dei trevigiani non si è mai rivolto al proprio medico di famiglia. Mentre più di uno su tre (37%) non ha svolto gli esami del sangue di routine. Non è tutto.

IL RISULTATO

«La prevenzione non viene sottovalutata solo nelle sue forme più generiche, ma anche quando si parla di controlli più specifici si legge tra i risultati dell'indagine il 51% dei trevigiani nel corso del 2020 non ha fatto alcun esame specialistico, come le ecografie o il pap test. Mentre due intervistati su cinque (43%) non hanno svolto visite specialistiche quali andare da un dermatologo o da un oculista». E poi: un trevigiano su quattro (26%) non è mai andato dal dentista negli ultimi dodici mesi. E per quanto riguarda le donne, oltre la metà di quelle con più di 30 anni (55%) non ha svolto nessuna visita ginecologica.

«Purtroppo tali dati non sembrano legati all'epidemia di Covid e quindi a una volontà di evitare strutture sanitarie in questo periodo evidenzia il report di UniSalute un'analisi più approfondita ha rivelato una bassa predisposizione alla prevenzione dei trevigiani: un problema radicato nel tempo e nelle abitudini». A sostegno di questa tesi, si cita il fatto che il 12% dei trevigiani non si è mai sottoposto a un elettrocardiogramma, il 34% non ha mai fatto un'ecografia all'addome, il 38% degli uomini non ha mai svolto l'esame del sangue Psa e una trevigiana su quattro (27%) non si è mai sottoposta a una mammografia. «Nonostante le periodiche campagne a favore di quei piccoli controlli che ognuno può svolgere autonomamente, come la misurazione della pressione o della saturazione d'ossigeno è la conclusione quasi un quinto degli abitanti della provincia (17%) continua ad affermare di non attuare mai queste semplici pratiche».

LE CAUSE

L'epidemia da coronavirus non sarà stata l'unica causa. Ma sicuramente ha inciso. In primis con il lockdown della scorsa primavera e poi anche con il blocco delle attività ordinarie degli ospedali durante la seconda ondata. Adesso l'Usl della Marca è chiamata a recuperare le prestazioni non urgenti saltate proprio a causa dell'emergenza: 13.355 visite ed esami e 11.584 interventi chirurgici programmati. La rincorsa è già iniziata. «Contiamo di recuperare tutte le prestazioni entro giugno spiega Francesco Benazzi, commissario dell'azienda sanitaria purtroppo, però, la ripresa di quelle nell'ambito della pneumologia e della medicina interna sarà più lenta del resto, dato che gli specialisti sono ancora molto impegnati sul fronte Covid». Il tutto sempre ammesso che la curva dei contagi non torni a impennarsi. Per ora il calo è confermato. Che non significa un liberi tutti. Nelle ultime 24 ore in provincia sono emerse 134 nuove positività. Il numero di trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus è stabile: 2.389. I decessi, però, ancora non si fermano. Ieri sono mancate altre 13 persone. Il totale dei lutti legati al Covid in quasi un anno di epidemia è salito a 1.410. «Per noi ogni decesso è come una pugnalata conclude Benazzi ma anche per chi lavora in prima linea, va evidenziato che tra tutti i 4.319 ricoveri per Covid negli ospedali trevigiani, abbiamo registrato una mortalità del 21,5%. La più bassa dell'intero Veneto».

M. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA