L'INDAGINETREVISO «Nessun farmaco è mai uscito dall'ospedale. È tutto registrato». Il direttore della farmacia del Ca' Foncello tramite il suo legale, l'avvocato Sergio Calvetti, sottolinea come il caso sia destinato a sgonfiarsi da solo. «Stiamo producendo tutta la documentazione - afferma l'avvocato Calvetti - Questa indagine non può che concludersi con un'archiviazione». Le difese non solo ne sono convinte, sono praticamente sicure....