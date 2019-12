L'INDAGINE TREVISO Negli ultimi trent'anni la qualità della vita nella Marca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINETREVISO Negli ultimi trent'anni la qualità della vita nella Marca è migliorata come in nessun'altra provincia d'Italia. A dirlo è la classifica stilata dal Sole 24 Ore. Nel 1990 il trevigiano occupava la 38esima posizione generale. Adesso è risalito fino a entrare nella top ten, insediandosi all'ottavo posto. Il risultato è ancora più eclatante se si pensa che l'andamento non è stato regolare. Nel 1993, in particolare, la Marca era scivolata addirittura in 70esima posizione.LA RISCOSSADa quel momento è iniziata la riscossa....