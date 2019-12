CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINE TREVISO Il ruolo di Pietro Romano è tutt'altro che secondario. Secondo gli inquirenti è il braccio operativo di Vito, che viaggiava come un vip e lasciava al figlio gli scambi con il finanziere Nicola Rosa. Il padre viaggia come un cliente vip, sfruttando il servizio Ncc messo a disposizione dalla Emirates per i clienti platinum. Gli orologi importati illegalmente viaggiano invece nel bagaglio a mano di Pietro e del gioielliere napoletano Luca Silvestri. Nei bagagli caricati in stiva soltanto scatole vuote: aldilà della bizzarria...