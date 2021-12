L'INDAGINE

TREVISO È una donna di 42 anni, italiana, residente in città in via Castellana, l'ecovandalo che ha scaricato una montagna di rifiuti a Santa Bona, all'incrocio tra via del Galletto e via Immacolata. Con una ventina tra scatoloni, sacchi neri, spazzatura assortita, ha praticamente riempito un'area verde a ridosso dell'incrocio letteralmente circondando una panchina: «In tutta sincerità - ammette Andrea Gallo, comandante della Polizia locale - no avevo mai visto una cosa del genere. Non stiamo parlando dei soliti sacchetto, ma di una mole esagerata di rifiuti. Anche scarti urbani». Un atto talmente evidente, che ha scatenato la rabbia dei residenti, da non poter restare senza risposta. E infatti la Polizia locale ci ha messo meno di 24 ore per individuare il responsabile. La donna è stata convocato per lunedì mattina in comando. Ad attenderla una multa da 400 euro per l'abbandono dei rifiuti e una denuncia per turbativa di pubblico servizio in quanto Contarina dovrà distaccare una squadra per rimuovere tutto. Inoltre dovrà anche risarcire le spese per tutte le operazioni di pulizia e si parla di non meno di 1500 euro.

L'OPERAZIONE

«Dopo aver visto le foto di quella montagna di roba - dice Gallo - ho subito spedito sul posto la nostra squadra anti degrado». Il nucleo, voluto dal comandante proprio per tenere sotto controllo i quartieri e indagare su tutti quegli atti che contribuiscono a rovinare le aree pubbliche, si è subito messo all'opera. Gli agenti hanno per prima cosa esaminato il contenuto di sacchetti e scatoloni alla ricerca di indizi che potevano aiutare a identificare l'autore. E, scavando, qualcosa è venuta fuori: targhette, biglietti, scontrini. Quanto basta perché investigatori ormai esperti in questo tipo di indagini, possano risalire un indirizzo e un nome. «Con quegli elementi siamo riusciti a risalire a una persona e ricavare una targa», sottolinea Gallo. A quel punto con un nome e una targa in mano, gli agenti avevano bisogno di un elemento per collegare il tutto alla massa di rifiuti abbandonati.

I VIDEO

La prova definitiva è arrivata dall'esame delle riprese fatte dalle telecamere della videosorveglianza presenti in zona, tra cui alcune in grado di leggere le targhe dei mezzi di passaggio. E quella della 42enne per ben tre volte è stata individuata, nella notte tra giovedì e venerdì quando è stato compiuto lo scempio, vicino al luogo dell'abbandono: «Vista la quantità di materiale - osserva Gallo - ci sono voluti più viaggi per scaricarlo tutto. Gli agenti hanno fatto tutte le verifiche del caso. È stato importante individuare in tempi così celeri il responsabile: in questi casi è fondamentale dare un segnale chiaro». Soddisfatto il sindaco Mario Conte: «Ormai abbiamo elevato oltre 100 verbali di sanzione contro gli ecovandali, ringrazio la Polizia locale per lo sforzo fatto».

P. Cal.

