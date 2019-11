CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINETREVISO È rimasto in silenzio per ore, ma quando ha visto le manette ai polsi del suo socio, con il quale aveva preso in gestione la pensione di Capo Verde, ha deciso di confessare. «Marilena l'ho colpita io. Ma non ho usato alcun corpo contundente o martello. L'ho spinta e l'ho presa a schiaffi, questo è vero, ma lei è caduta ed ha sbattuto la testa. È morta così». Sono le prime ammissioni alle autorità capoverdiane di Gianfranco Coppola il 48enne di origini romagnole in stato di fermo da martedì scorso per l'omicidio di...