L'INDAGINETREVISO Chiusi in casa, senza fare attività fisica, incollati per ore alla televisione e ai videogiochi, magari mangiando cibo spazzatura. Senza contare che in lockdown anche la scuola si faceva a distanza attraverso il computer. L'emergenza Covid ha inciso pesantemente sullo stato di forma dei bambini trevigiani. Più di uno su quattro oggi è in sovrappeso o addirittura obeso. Il 25,5% del totale. Oltre la media del Veneto. C'è...