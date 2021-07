Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEMONTEBELLUNA Altro che libri, ingressi al museo, biglietti per cinema, teatri o concerti. Nella storica libreria Zanetti di Montebelluna i 500 euro del bonus cultura ai 18enni venivano usati spesso e volentieri per acquistare cose molto diverse da quelle previste dal contributo ministeriale. Smartbox e buoni spesa spendibili per occhiali, braccialetti, giochi elettronici, gadget vari e persino saponette. Ecco come veniva convertito...