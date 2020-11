L'INCONTRO

TREVISO «Non siamo il ricettacolo di tutti i mali. Per questo saremo pronti quando gli studenti torneranno a scuola». Giacomo Colladon, presidente di Mom, non ci sta a far passare il trasporto pubblico locale come uno dei maggiori veicoli di contagio da Covid-19. E assieme ai vertici di tutte le altre aziende di trasporto del Veneto e ai vari presidenti delle Province, tutti presenti ieri in Regione all'incontro con la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti, per organizzare la ripartenza e fare il punto sulla situazione attuale in vista delle nuove restrizioni che dovrebbe portare il dpcm del premier Giuseppe Conte.

IL PIANO

«La Regione, che sotto il profilo del supporto alle aziende ha fatto il massimo - sottolinea Colladon - ci ha espressamente chiesto di essere pronti alla ripartenza. Fra dieci giorni, o al massimo fra due settimane, ogni azienda di trasporto pubblico locale dovrà presentare un piano articolato e dettagliato per far fronte a una ripresa delle lezioni in classe con una capienza massima prevista nei mezzi sia del 60% che dell'80%. Uno, per quanto ci riguarda è già pronto, sull'altro lavoreremo nei prossimi giorni. Serviranno interventi strutturali per le corse urbane ed extraurbane, facendo ricorso come abbiamo già fatto a vettori privati».

IL NODO

La probabile chiusura delle scuole superiori, con il 100% di didattica a distanza, e la capienza massima dei mezzi ridotta al 50% risolve, di fatto, le criticità registrate nelle scorse settimane. «Criticità generalizzate in tutta Italia» tiene a sottolineare Colladon, che verranno attenuate, se non cancellate, con la predisposizione dei nuovi piani chiesti dalla Regione. «Dal punto di vista organizzativo le nuove probabili restrizioni non ci creano alcun problema - afferma il presidente di Mom - per il trasporto pubblico locale cambia poco se contemporaneamente viene a mancare la presenza degli studenti. Quello che dobbiamo fare ora è pensare alla ripartenza. Il 25 novembre, giorno in cui il dpcm sarà scaduto, salvo nuovi scenari che non ci auguriamo, ci faremo trovare pronti come abbiamo fatto già in passato. Penso ad esempio alle sanificazioni: abbiamo investito molto ma siamo riusciti a farle, introducendo anche la novità della pellicola trasparente sui finestrini che, grazie al trattamento con nanoparticelle di biossido di titanio, è in grado di abbattere le cariche di virus e batteri, oltre ad assorbire smog e odori. Un'innovazione che verrà introdotta anche dall'Atm di Milano e sui mezzi delle Olimpiadi di Cortina».

LA PREOCCUPAZIONE

Se sul fronte del sovraffollamento i problemi sono scomparsi, quelli economici rimangono. La Mom, confrontando i dati del 2019, dall'inizio della pandemia ha perso circa 10 milioni di ricavi, passando da 16 a 6 milioni. «Quest'anno siamo riusciti a far fronte all'emergenza - conclude Colladon - anche se c'è stato un abbattimento importante dei ricavi. Il ricorso alla cassa integrazione, le minori percorrenze e il risparmio sui carburanti ci ha permesso di sbarcare il lunario. Quello che mi preoccupa è il 2021. Impossibile prevedere un budget, come è impossibile sapere cosa accadrà con la pandemia. La speranza è quella di tornare al più presto alla normalità».

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA