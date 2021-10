Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTEVAZZOLA Prima l'impatto contro la fiancata dell'auto, poi il volo oltre la recinzione, catapultato dalla sella della sua Ducati rossa. L'incidente non ha lasciato scampo a Giovanni Di Napoli, 26 anni, di San Polo di Piave. Il giovane, operaio specializzato dell'azienda Nuova Cml di Cimadolmo, è morto sul colpo, ieri mattina a Tezze di Vazzola.DUE MORTALI IN CINQUE OREUn'altra giovane vita spezzata sulle strade della Marca in una...