L'INCIDENTETREVISO Una giovane bellunese di 19 anni è morta e cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due trevigiani, in un terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio in Cadore. Sara Candeago, di Pieve di Cadore, non aveva nemmeno 20 anni, li avrebbe compiuti tra qualche giorno il 28 settembre, ma la sua vita è stata spezzata ieri sera all'ingresso del Ponte Cadore mentre lo imboccava al volante della sua Clio, in comune di Perarolo....